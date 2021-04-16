Akşehir'de "FETÖ" bahanesiyle kandırdıkları vatandaşın 115 bin lirasını dolandırdılar

Konya'nın Akşehir ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları bir kişiyi "FETÖ" bahanesiyle kandırarak 115 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları bir kişiyi "FETÖ" bahanesiyle kandırarak 115 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gazi Mahallesi'nde ikamet eden İhsan M'yi telefonla arayan kişiler, kendini polis olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı" diyerek korkutarak, İhsan M'nin 115 bin lirasını dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan İhsan M, Akşehir Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Ekipler, yaptıkları araştırma ve kamera kayıtlarından şüphelilerin aracını tespit etti.

Araç takibe alan ekipler aracı D-300 kara yolundaki polis uygulama noktasında durdurdu. Araçtaki Hasan O, Sabri D. ve Sevilay K. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun