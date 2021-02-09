Akşehir'de ekmek fırınlarına yönelik denetimler sürüyor
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Akşehir'de ekmek fırınlarına yönelik denetimler sürüyor

09.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:08
Akşehir'de ekmek fırınlarına yönelik denetimler sürüyor

Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik yapılan denetimler devam ediyor.

Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik yapılan denetimler devam ediyor.

Halk sağlığını korumak ve iş yerlerinin daha sağlıklı ortamlarda hizmet vermelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, standartlara ve hijyenik kurallara uymayan iş yerlerine uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında fırınları öncelikle hijyen, ekmek gramajı hususunda denetleyen ekipler, ayrıca fiyat tarifelerine uygunluk, temizlik, iş elbisesi, hijyen gibi hususları da kontrol etti.

Denetimler sonrası yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde fırınlarımız genel itibariyle kurallara uymaktadır. Bazı fırınlarımızda göze çarpan kusurları da tespit ederek kendilerine gerekli uyarılarda bulunarak tutanak tutuldu. Genel olarak gramaj konusunda tüm fırınlarımız gerekli şartlara uygun ekmek üretmektedir. Vatandaşlarımızın fırınlarda üretilen unlu mamulleri standartlar ölçüsünde ve sağlıklı koşullar içerisinde gönül rahatlığıyla alabilmesi için, yapılan denetimler devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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