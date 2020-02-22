Akşehir'de depo yangını

22.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:04

Akşehir Yarenler Mahallesi'nde bir apartmanın altında bulunan depoda çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu.

Akşehir Yarenler Mahallesi 33722 sokakta bir apartmanın altında bulunan depoda henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangında deponun içerisindeki plastik malzemelerin yanmasıyla yükselen alevler, deponun üstünde bulunan bazı dairelerin pencerelerine sıçradı.

Yangını olaya yerine gelen itfaiye ekipleri hızla söndürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA