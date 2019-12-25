Akşehir'de çöp konteynerleri yenileniyor

25.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:31

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi şehir genelindeki ana caddeler başta olmak üzere 400 litrelik çöp konteynerlerini yenileri ile değiştiriyor.



Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince 330 adet yeni konteyner şehir merkezindeki belirli noktalara yayılırken, Akşehir'in dört bir yanında gece gündüz devam eden temizlik hizmetlerinin de daha hızlı, akıcı ve hijyenik olmasını sağlanıyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehirimizdeki çöp konteynerlerini ve çöp kovalarını; estetik ve sıhhi açıdan daha iyi hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz gerçekleştirdikleri kontrollerde kapakları arızalı, tabanlarından su sızdıran çöp konteynerini planlanan değişim programı doğrultusunda yeniliyorlar. Bu kapsamda çöp konteynerlerine ve çöp kovalarına ihtiyaç olan ana arterler, cadde ve sokaklar ile Akşehirimize bağlanan mahallerde yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Değerli hemşehrilerimizden evsel çöplerini çöp poşetlerine koyup, oluşabilecek koku ve sineklenmelere karşı poşetlerin ağzını bağlayıp çöp konteynerin içine atmalarını istiyoruz. Çöp konteynerlerinin yanına atılan çöpleri kedi, köpeklerin dağıtmasıyla Akşehirimize yakışmayan görüntülerle karşılaşıyoruz. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA