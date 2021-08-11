Akşehir'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

???????Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

???????Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

Kurban bayramı öncesinde başlatılan ve bayram sonrasında da periyodik bir şekilde mahalle mahalle çalışmalarını sürdüren ekipler, her mahalledeki çöp konteynerlerini yıkayarak, dezenfekte ediyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Temizlik İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda modern çöp konteyneri yıkama aracı ile ilaçlı sularla çöp konteynerlerinin yıkanıp, bakteri ve sinek oluşumuna karşı da ilaçlanarak dezenfekte edildiğini söyledi.

Başkan Akkaya, "Akşehir Belediyesi olarak halkımızın sağlığını her zaman ön planda tutmaktayız. Temizlik işleri Müdürlüğümüzce yapılan bu çalışmalar periyodik olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun