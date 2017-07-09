Akşehir'de Buray Konseri

Pop sanatçısı Buray, Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 58'ncisi düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında konser verdi.



Akşehir Açıkhava Tiyatrosundaki konserde, Buray, söylediği şarkılarla yaklaşık 6 bin kişiye hareketi saatler geçirtti. Konser öncesi ünlü şovmen Doğukan Alsay'ın şovuyla coşan seyirciler, Buray'ın sahneye çıkmasıyla birlikte yerlerinde kimi zaman dans edip kimi zaman da parçalara eşlik etti. Buray'a konser sonunda Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya tarafından bir plaket takdim edildi. Ayrıca gecenin sponsoru olan Enerya Bölge Müdürü Arif Kösen'e de Başkan Akkaya tarafından plaket verildi. - KONYA