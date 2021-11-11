Akşehir'de bin 800 fiidan toprakla buluştu - Haberler
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Akşehir'de bin 800 fiidan toprakla buluştu

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Akşehir'de bin 800 fiidan toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında, Konya'nın Akşehir ilçesinde bin 800 fidan toprakla buluştu.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında, Konya'nın Akşehir ilçesinde bin 800 fidan toprakla buluştu.

Akşehir Orman Şefliği öncülüğünde, Engili Mahallesi'ndeki Akşehir Şehitleri Ormanı'na, öğrenciler ve ilçe protokolü tarafından 500 mavi selvi ve çam fidanı dikilirken bin fidan da vatandaşlara dağıtıldı.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca oluşturulan Adalet Ormanı'na ise 150 badem ve 150 iğde fidanının dikimi, katılımcılar tarafından yapıldı.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki protokolle her yıl gelenek haline getirdiğimiz ağaç dikme organizasyonumuzu tamamladık. Ağacın önemini hatırlatmak, farkındalığı yaşatmak istedik. Temenni ederiz ki diktiğimiz ağaçlar kök bulur, yıllar geçse de insanlara, çevreye ve doğaya faydası dokunur" diye konuştu.

Etkinlikler, günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Akşehir'de bin 800 fiidan toprakla buluştu

Akşehir'de bin 800 fiidan toprakla buluştu

Akşehir'de bin 800 fiidan toprakla buluştu

Akşehir'de bin 800 fiidan toprakla buluştu

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
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