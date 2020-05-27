Akşehir'de bayramda 101 kişiye 80 bin 800 lira ceza
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Akşehir'de bayramda 101 kişiye 80 bin 800 lira ceza

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, 101 kişiye, toplam 80 bin 800 lira ceza kesildi.

Akşehir'de bayramda 101 kişiye 80 bin 800 lira ceza
27.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:01

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, 101 kişiye, toplam 80 bin 800 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, 23-26 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kontroller sıkı bir şekilde yapıldı.

Kontrollerde, kısıtlama kurallarını ihlal eden 101 kişiye, toplam 80 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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