Akşehir'de bayramda 101 kişiye 80 bin 800 lira ceza Konya'nın Akşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, 101 kişiye, toplam 80 bin 800 lira ceza kesildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, 101 kişiye, toplam 80 bin 800 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, 23-26 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kontroller sıkı bir şekilde yapıldı.

Kontrollerde, kısıtlama kurallarını ihlal eden 101 kişiye, toplam 80 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA