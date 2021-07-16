Akşehir'de bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
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Akşehir'de bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

Akşehir'de bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi yaptı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi yaptı.

D-300 Karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler, araç sürücüleri ve yolculara şeker ikramında bulundu.

Ekipler, broşür dağıtarak bilgilendirdikleri araç sürücülerini, hız kurallarına uymaları, yorgun araç kullanmamaları ve araçta bulunanların emniyet kemerlerini takmaları konularında da uyardı, trafikte olan vatandaşların, kazasız bir bayram geçirmelerini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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