Akşehir'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına kurban kesildi Akşehir'de, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından duyulan memnuniyet dolayısıyla kurban kesildi.

Akşehir'de, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından duyulan memnuniyet dolayısıyla kurban kesildi.

Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nda cuma namazının ardından toplanan kalabalık, tekbirler getirdi, dua etti.

İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın duasının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından dolayı kurban kesildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, burada yaptığı açıklamada, 86 yıllık özlemin ardından Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması nedeniyle şükür kurbanı kestiklerini söyledi.

Büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Akkaya, "İnşallah Ayasofya'mız sadece Türk milletine değil tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun' diyorum." dedi.

Kaynak: AA