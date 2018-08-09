Akşehir'de Asfalt Çalışmaları

Akşehir Belediyesi ilçe genelinde asfaltlama ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, asfaltlama çalışmaları yapılan Gazi Bulvarı'nda incelemelerde bulundu

Akkaya gazetecilere burada yaptığı açıklamada Akşehir Belediyesi olarak ilçe genelinde yol çalışmalarıyla ilgili olarak seferberlik halinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra parke taşı, sıcak ve sathi asfalt kaplama çalışmalarının da ilçede devam ettiğini ifade eden Akkaya şunları kaydetti:

"Gazi Bulvarımız da daha önce KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün yatırım programları kapsamında yapılan kanalizasyon çalışması nedeniyle bozulan yollarımızı Büyükşehir Belediyemiz ve KOSKİ'nin katkılarıyla sıcak asfaltla tamir çalışmalarımıza başladık. Daha önce Avrupa Birliği Projesi kapsamında bilindiği üzere Akşehirimizin kanalizasyon ve atık su arıtma projesi yapılmış ve hizmete Aralık ayında açılmıştı. Gazi Bulvarında da geçici olarak tamir yapılmıştı. Ama doğal olarak kış geçtikten sonra oturmalar oluştu. Şimdi ise daha kapsamlı ve özenli bir çalışmayla bakım ve tamir işlemleri başlatıldı. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum."