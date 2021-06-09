Akşehir'de alacak verecek kavgası: 1 ölü
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Akşehir'de alacak verecek kavgası: 1 ölü

Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Güven Y. (48), ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi Okumuş Sokak'ta karşılaştığı Mustafa Candemir (48) ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Güven Y, silahla Candemir'i vurdu. Candemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Akşehir Müzesi'nde bekçi olarak görev yaptığı öğrenilen Candemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Güven Y, olayın ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Akşehir'de alacak verecek kavgası: 1 ölü
Akşehir'de alacak verecek kavgası: 1 ölü
Akşehir'de alacak verecek kavgası: 1 ölü
Akşehir'de alacak verecek kavgası: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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