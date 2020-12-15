Akşehir'de 434 şişe kaçak içki ele geçirildi
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 434 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 434 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz günlerde ele geçirilen gümrük kaçağı içkilerin, TIR sürücüsü A.D. (51) tarafından getirilerek piyasaya sürüldüğü belirlendi.
Araç plakasının, Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden takibe alınmasının ardından, aracın Akşehir'e gelmekte olduğu tespit edildi.
D-300 Karayolu üzerinde akaryakıt istasyonu karşısındaki uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, bir litrelik 434 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun