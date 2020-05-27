Akşehir'de 101 kişiye 80 bin 800 TL ceza kesildi Konya'nın Akşehir ilçesinde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kısıtlamaya ve tedbirlere uymayan 101 kişiye 80 bin 800 TL para cezası uygulandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kısıtlamaya ve tedbirlere uymayan 101 kişiye 80 bin 800 TL para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı münasebetiyle 4 gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere göz açtırmadı. İlçede 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 101 kişiye toplamda 80 bin 800 TL para cezası uygulandı. - KONYA Kaynak: İHA