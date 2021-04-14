Akşehir'de 100 şişe kaçak viski ele geçirildi
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Akşehir'de 100 şişe kaçak viski ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Akşehir'de 100 şişe kaçak viski ele geçirildi

Akşehir'de polis ekiplerinin arama yaptığı araçta, 100 şişe kaçak viski ele geçirdi.

Akşehir'de polis ekiplerinin arama yaptığı araçta, 100 şişe kaçak viski ele geçirdi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye kaçak alkol getirileceğini tespit ettikleri aracı D-300 Karayolu uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 5 koli içerisinde 1'er litrelik 100 şişe kaçak viski ele geçirildi. Sürücü Murat U. ve aynı araçta bulunan Ali V. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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