Akşehir Belediyesinin Aşure etkinliği

Akşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen muharrem ayı Aşure etkinliği, bu yıl da vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Akşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen muharrem ayı Aşure etkinliği, bu yıl da vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nda, Cuma Namazı sonrası 4 noktada gerçekleştirilen ikram öncesinde Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından bir gösteri düzenlendi.

İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci Aşure ikramı öncesinde bereket ve bolluk için dua etti. Yapılan duanın ardından etkinliğe katılan protokol üyeleri gelenlere aşure dağıttı.

Yoğun ilgi sayesinde aşure kazanları kısa sürede boşaldı.

Aşureyi dağıtanlar arasında bulunan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, "Dayanışmanın, paylaşmanın, barışın, kardeşliğin, muhabbetin ve birliğin simgesi olan aşure etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Aşure etkinliğine Tuzlukçu Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Ahmet Yeşilyurt, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, ilçe protokolü üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun