Akşehir Belediyesinden, pazarcı esnafına ve müzisyenlere destek

Akşehir Belediyesi, salgın nedeniyle pazarcı esnafına ve müzisyenlere maddi destek sağladı.

Akşehir Belediyesi, salgın nedeniyle pazarcı esnafına ve müzisyenlere maddi destek sağladı.

Pandemiden etkilenen esnafın yanında olduğunu ifade eden Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, salgınla mücadele ederken zorda kalan pazarcı ve müzisyenlere yardımda bulunduklarını belirtti.

Yardım kapsamında Belediye tarafından 662 pazarcı esnafının borçlarından 250'şer lira düşülerek mahsup edilmesiyle 165 bin 500 lira destek sağladıklarını bildirdi.

Ayrıca düğünlerde müzisyenlik yapanlara 500'er liradan 35 bin lira destek sağladıklarını dile getiren Akkaya, toplamda her iki meslek grubu için 200 bin liralık bir destek sağladıklarını dile getirdi.

Başkan Akkaya, "Temennim, bu zor zamanlarımızı bir an evvel atlatıp kurtuluruz. Hemşerilerimizden bir istirhamım var, maske, mesafe, temizlik kurallarını da lütfen özen göstermeye devam ve gayret edelim. Aşılama süreci içerisinde de vatandaşlarımız sırası geldiği an mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun