Akşehir Belediyesinden, pazarcı esnafına ve müzisyenlere destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akşehir Belediyesinden, pazarcı esnafına ve müzisyenlere destek

Akşehir Belediyesinden, pazarcı esnafına ve müzisyenlere destek
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Akşehir Belediyesi, salgın nedeniyle pazarcı esnafına ve müzisyenlere maddi destek sağladı.

Akşehir Belediyesi, salgın nedeniyle pazarcı esnafına ve müzisyenlere maddi destek sağladı.

Pandemiden etkilenen esnafın yanında olduğunu ifade eden Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, salgınla mücadele ederken zorda kalan pazarcı ve müzisyenlere yardımda bulunduklarını belirtti.

Yardım kapsamında Belediye tarafından 662 pazarcı esnafının borçlarından 250'şer lira düşülerek mahsup edilmesiyle 165 bin 500 lira destek sağladıklarını bildirdi.

Ayrıca düğünlerde müzisyenlik yapanlara 500'er liradan 35 bin lira destek sağladıklarını dile getiren Akkaya, toplamda her iki meslek grubu için 200 bin liralık bir destek sağladıklarını dile getirdi.

Başkan Akkaya, "Temennim, bu zor zamanlarımızı bir an evvel atlatıp kurtuluruz. Hemşerilerimizden bir istirhamım var, maske, mesafe, temizlik kurallarını da lütfen özen göstermeye devam ve gayret edelim. Aşılama süreci içerisinde de vatandaşlarımız sırası geldiği an mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Vladimir Putin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehtap Ar Merve Dizdar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akşehir Belediyesinden, pazarcı esnafına ve müzisyenlere destek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:31:37. #1.15#

title