Akşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden marketlere fiyat denetimi
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Akşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden marketlere fiyat denetimi

02.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:58
Akşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden marketlere fiyat denetimi

Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçede hizmet veren marketler denetlendi.

Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçede hizmet veren marketler denetlendi.

Zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde işyeri açma, çalışma ruhsatı, hijyen kuralları, genel temizlik kurallarını ve fiyat tarifelerini denetledi.

Denetimlerde satışa hazır ürünlerin son kullanma tarihi, fiyat etiketi ile kasa fiyatının aynı olup olmadığı denetlenerek, eksiklikler tutanakla kayıt altına alındı.

Zabıta ekipleri, vatandaşları tüketime sunulan gıdalar konusunda da dikkatli olmaları için uyararak, bu ürünlerin özellikle raf ömrünün dolmamış olmasına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Vatandaşların haksız fiyat artışı yapan firmalar için de ALO 175 hattını arayabilecekleri hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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