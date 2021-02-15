Akşehir Belediyesi sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor
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Akşehir Belediyesi sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor

15.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:54
Akşehir Belediyesi sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor

Akşehir Belediyesi zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan sokaklar hayvanları için uygun yerlere yem ve mama bırakmaya devam ediyor.

Akşehir Belediyesi zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan sokaklar hayvanları için uygun yerlere yem ve mama bırakmaya devam ediyor.

Soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için mama ve yiyecekleri ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bıraktıklarını belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan bu sevimli dostlarımız için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak mümkündür. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm hemşehrilerimizin duyarlı olması bekliyoruz." dedi.

Akkaya, kış boyunca sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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