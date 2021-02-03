Akşehir Belediyesi "sıfır atık belgesini" aldı

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak "Sıfır Atık Belgesi" alan belediyeler arasına girdi.

Belediye Başkanı Salih Akkaya, sağlıklı bir gelecek için geri dönüşüm ve sıfır atık konularına önem verdiklerini belirtti.

Geri kazanabilecek atıkların çöplere atılmadan ayrıştırılarak geri dönüşüme girmesi için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Yönetmelik uyarınca hizmet binalarımızda Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurduk. Personelimize, atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması ve atık ayrıştırma konularında bilgilendirme eğitimleri verdik. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne başvurarak hizmet ve projelerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğince değerlendirilmiş olup, 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandık. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve geri dönüşüm ağına dahil etmek için farklı projeler geliştiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini korumak için aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile atık oluşumunun önüne geçerek, israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun