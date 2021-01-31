Akşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yiyecek desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

31.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:44
Akşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, ilçe genelinde bulunan 16 besleme noktasına mama ve yiyecekler bırakılıyor.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, ilçe genelinde bulunan 16 besleme noktasına mama ve yiyecekler bırakılıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sokaktaki canlara yaz kış demeden sahip çıktıklarını belirtti.

Hz. Ömer'in "Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler" sözünü hatırlatan Akkaya, şunları kaydetti:

Bu sözün, insana verilen değerin yanı sıra diğer canlıların da kıymetinin bilinmesi konusunda insanlara örnek olduğunu ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Akşehir Belediyesi olarak biz de sokak hayvanlarımızın özellikle soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış mevsimi itibariyle oluşan soğuk hava ve kar yağışları, sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanlarımız için alınacak küçük önlemlerle onların hayatlarını kurtarmak mümkün olmaktadır. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm hemşehrilerimizin de duyarlı olması gerekiyor. Sahipsiz sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca onları beslemeye devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Selçuk Özdağ Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara İstifa Yangın Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yiyecek desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 16:48:00. #1.14#
title