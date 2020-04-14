Akşehir Belediyesi'nden şehit ve gazi ailelerine maske desteği Akşehir Belediyesi koronavirüse karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akşehir Belediyesi koronavirüse karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu ve kurum binalarındaki dezenfeksiyon işlemleri devam ederken, pazar alanlarında vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımları da yapılıyor.

Ayrıca vatandaşların maske ve eldivenlerini gelişigüzel yere atmamaları ve diğer çöplerle bu atıkların karışmaması için Akşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerine de tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da şehir genelindeki şehit ve gazi ailelerine de içinde maske, eldiven ve kolonya bulunan çantalar dağıtıldı. 45 şehit ve 67 gazi ailesine ulaştırılan çantalar için aileler Akşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe genelinde başlattıkları tedbir ve önleyici eylem çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğüne dikkat çekerek, "Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sağlığımız için, ülkemizin geleceği için #EvdeKalAkşehir #EvdeKalTurkiye diyoruz." dedi.

Kaynak: AA