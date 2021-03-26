Akşehir Belediyesi'nden haşereyle mücadele çalışmaları
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Akşehir Belediyesi'nden haşereyle mücadele çalışmaları

Akşehir Belediyesi'nden haşereyle mücadele çalışmaları
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Akşehir Belediyesi, sivrisinek ve karasinekler gibi vektörlerin üremesini engellemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Akşehir Belediyesi, sivrisinek ve karasinekler gibi vektörlerin üremesini engellemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Halk sağlığına yönelik çalışmaları kapsamında haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü larvasit çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, vektörlerin kış aylarında barınma ve üreme alanları olarak kullandığı kanalizasyon hatları ve rögarlarda kanal sisleme çalışması yapıyor.

Şehir merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor.

Sislemede, çevreye, diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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