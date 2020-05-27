Akşehir Belediyesi'nden camilerde dezenfeksiyon çalışması Akşehir'de, 29 Mayıs'ta Cuma namazı ile birlikte yeniden açılacak camiler ve mescidler, dezenfekte ediliyor.

Akşehir'de, 29 Mayıs'ta Cuma namazı ile birlikte yeniden açılacak camiler ve mescidler, dezenfekte ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde Cuma namazı kılınmaya ve yine öğle, ikindi namazlarının cemaatle kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Akşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezi ve dış mahallelerde bulunan tüm camilerde dezenfekte işlemleri yapmaya başladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında 16 Mart'tan itibaren ibadete ara verilen ve kontrollü sosyal hayat çerçevesinde 29 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacak olan camilerin, Belediye ekiplerince dezenfekte edilerek temizlendiği belirtildi.

Akkaya, "Çalışmalar, kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak yaşam alanları, ibadethaneler, toplu taşıma araçları, ticari taksi, ilçe ve köy minibüsleri, kamu kurum ve kuruluşları, parklar, düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Kontrollü sosyal hayatın başladığı bu süreçte tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyması, rehavete kapılmaması büyük önem arz etmektedir." dedi.

Kaynak: AA