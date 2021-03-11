Akşehir Belediyesi Miraç Kandili'nde simit ve mevlit şekeri dağıttı

Akşehir Belediyesi Miraç Kandili dolayısıyla ilçe merkezindeki büyük camilerin önünde vatandaşlara kandil simidi ve mevlit şekeri dağıttı.

Akşehir Belediyesi Miraç Kandili dolayısıyla ilçe merkezindeki büyük camilerin önünde vatandaşlara kandil simidi ve mevlit şekeri dağıttı.

Yatsı namazı sonrası dağıtılan ikramlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye olarak tüm kandil ve dini günlerde gelenek haline getirdikleri ikramların devam ettiğini belirtti.

Miraç Kandilinde de camilere gelip ibadetlerini yapanlara ikramda bulunduklarını ifade eden Akkaya, "Bu kez ilçe merkezimizin yanı sıra, dış mahallelerimizdeki değerli hemşehrilerimize de ikramda bulunduk. İlerleyen zamanlarda diğer dış mahallelerimizde de bu tür ikramlarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun