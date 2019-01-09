Akşehir Belediyesi Kar Temizleme Çalışmalarını Sürdürüyor

Akşehir Belediyesi, iki gündür devam eden kar yağışının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte kar temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, tuzlama ve kumlama çalışmaları da yapıyor. Ayrıca Akşehir Belediyesi ekiplerince yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya "ekiplerimiz dün gece boyu ve sabah greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla karla mücadele çalışmasını yaparak ara arterler de dahil olmak üzere ilçe genelindeki tüm yollar açmıştır. Ekiplerimiz tüm olası olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Yoğun mesai içerisinde olan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA