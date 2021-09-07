Akşehir Belediyesi ihtiyaç sahipleri için "Sosyal Destek Kartı" projesini başlattı

Akşehir Belediyesi 55-65 yaş arası ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım için "Sosyal Destek Kartı" dağıtacak.

Akşehir Belediyesi 55-65 yaş arası ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım için "Sosyal Destek Kartı" dağıtacak.

Projenin başlatılması için anlaşmalı banka ile ön protokol imzalanması için Akşehir Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi.

Programda konuşan ve bilgi veren Akşehir Vakıfbank Şube Müdürü Ali Necmettin Can, "Akşehir ilçemizde yaşayan ve muhtaçlığı tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere belediyemizle ortak bir çalışma gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi kişiler belediyemiz tarafından tespit edilecek sonrasında bize bildirim yapılacak, bu bildirime istinaden kişilere kart çıkartılacak. Bu kart sayesinde de bizim ATM'lerimizden diledikleri zaman nakit çekimlerini yaparak ihtiyaçlarını giderebilecekler." dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'da seçim çalışmaları sırasında vatandaşlara deklare edilen bir projeyi daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mütevazi bir programla bu projemizi hayata geçirelim istedik. Konunun mahremiyetine istinaden kart verdiğimiz insanların haklarını korumak adına, onları üzmemek, rencide etmemek adına bugün burada Vakıfbank'la imzalayacağımız sözleşmeyle bu projenin startını vermiş olacağız. 55 ve 65 yaş arası düzenli geliri olmayan vatandaşlarımıza düzenli bir aylık verebilmek için karınca kararınca hesaplamalar yapıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sağ olsun zaten devletimiz veriyor. Bizde geliri olmayan, çalışamayan 55 ve 65 yaş arasındaki kitleyi öncelikle hedef kitlesi olarak belirledik. Şu anda bu noktada 84 ailemize ilk yaptığımız tespitlere göre kartlarımız hazırlandı. Biz her ay belediye olarak belirlenen miktardaki paraları bankaya aktaracağız. ATM'lerden istediği zaman o parayı çekip vatandaşımız ihtiyacını görmüş olacak. Bu kartlarımızın tüm ihtiyaç sahibi ailelerimize hayırlı olmasını, bu ödeneklerimizin bereketli olmasını temenni ediyorum."

Yapılan konuşmaların ardından Akşehir Belediyesi ve Vakıfbank arasında hazırlanan protokol Başkan Salih Akkaya ile Akşehir Vakıfbank Şube Müdürü Ali Necmettin Can tarafından imzalandı.

Programa, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Salim Sağdıç, Akşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Cemil Uygur, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Vakıfbank Şube Müdürü Ali Necmettin Can ile Belediye Meclis üyeleri ile katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun