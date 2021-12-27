Akşehir Belediyesinden esnafa İstiklal Marşı tablosu armağanı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümü ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle esnaf ve vatandaşlara 5 bin adet İstiklal Marşı tablosu hediye etti.

Akşehir Belediyesi tarafından dağıtılan, üzerinde 10 kıta halinde Osmanlıca ve Türkçe olarak İstiklal Marşı'nın yer aldığı tablolar, esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Tabloları alan esnaflar anlamlı hediye için Akşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da yaptığı açıklamada, "Milli ve manevi değerlerimizi yansıtan eserleriyle dün olduğu gibi bugün de bizleri aydınlatmaya devam eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefat yıldönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Akşehir Belediyesi olarak milli şairimizin vefat yıldönümü ve İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı münasebetiyle esnaf ve vatandaşlarımıza beş bin adet İstiklal Marşı'mızın yer aldığı tabloları armağan ettik. İnşallah aziz milletimiz her zaman olduğu gibi istiklaline sahip çıkacak bir daha İstiklal Marşı yazılmasına fırsat vermeyecektir. Milletimizin büyük fedakarlıkla ve inançla verdiği bağımsızlık mücadelesindeki duygu ve düşüncelerine eşsiz bir şekilde tercüman olan İstiklal Marşı'mızı kaleme alarak yorumlayan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve bütün milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet