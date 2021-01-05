Akşehir Belediyesi başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akşehir Belediyesi başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi

05.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:28
Akşehir Belediyesi başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi

Akşehir Belediyesi, farklı illerde düzenlenen müsabakalarda başarılı olan sporcuları altınla ödüllendirdi.

Akşehir Belediyesi, farklı illerde düzenlenen müsabakalarda başarılı olan sporcuları altınla ödüllendirdi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Belediye Meclisi Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen ödül törenine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye meclis üyeleri, başarılı sporcular ile antrenörleri katıldı.

Akkaya, burada yaptığı konuşmada, "Meclis toplantımız öncesinde Akşehir'imizi temsil ederek başarılara imza atan sporcu gençlerimizi ödüllendireceğiz. Belediye Meclisi ve Akşehir halkımız adına bu gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Akşehir'imizi, Nasreddin Hocanın torunlarını bugün olduğu gibi bundan sonra da en güzel şekilde temsil etmeye devam ederler." diye konuştu.

Akkaya konuşmasının ardından, halterde Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan Okullar arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 55 kiloda ikinci olan Eren Kızılkuyu'ya çeyrek altın, Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen Okullar arası Büyük Gençler Yarışması'nda 96 kiloda Türkiye birincisi olan Polat Şahinkul'a ise yarım altın taktı.

Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Pınar Gültekin Fahrettin Koca
Magazin Hadise Çağla Şıkel Hülya Avşar Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Güven Yalçın Abdullah Avcı Fırat Aydınus Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Ocak Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akşehir Belediyesi başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 14:51:42. #1.14#
title