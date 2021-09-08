Akşehir Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi
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Akşehir Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Akşehir Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Akşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen üniversite sınavında Türkiye genelinde derece yapan öğrencileri ödüllendirme geleneği devam ediyor.

Akşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen üniversite sınavında Türkiye genelinde derece yapan öğrencileri ödüllendirme geleneği devam ediyor.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla üniversite sınavında başarı elde ederek, Türkiye genelinde ilk 3 bin kişi arasına giren başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Törende konuşan, 2014 yılından bu yana bu ödüllendirmeyi geleneksel hale getirdiklerinin altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, "Çünkü biz biliyoruz ki marifet iltifata tabidir. Gençlerimiz böyle güzel bir başarı öyküsü sergiliyorlarsa, bizde bu başarıyı ödüllendirmeliyiz. Hem onları daha iyi başarılara motive etmeliyiz, hem de onların örnek alınması yönünde diğer öğrencilerimize bir farkındalık oluşturmalıyız." dedi.

Üniversite sınavında Türkiye'de ilk bine girenler notebook bilgisayar, 1000-2000 arasına girenler tablet, 2000-3000 arasına girenler ise çeyrek altınla ödüllendirildi.

Bu yıl üniversite sınavlarında 30 tıp fakültesi, 21 hukuk fakültesi, 8 diş hekimliği, 52 eğitim fakültesi, 52 mühendislik fakültesi, 7 mimarlık ve diğer 4 yıllık okullar olmak üzere 368 öğrencinin Akşehir'den üniversiteye girdiğine dikkati çeken Başkan Akkaya, başarı gösteren tüm öğrenci ve velilerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere çeyrek altın ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

Ödül töreninin ardından protokol, başarılı öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Gülcü, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, başarılı öğrenciler, aileleri, okul müdürleri ve öğretmenleri katıldı.

Akşehir Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi
Akşehir Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi
Akşehir Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi
Akşehir Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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