Akşehir Belediye Başkanı Akkaya kan bağışında bulundu Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Akşehir Kültür Merkezi'nde Akşehir Belediyesi ve Kızılay Akşehir Şubesi işbirliği ile başlatılan kan bağışına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Akkaya, burada yaptığı konuşmada, kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu söyledi.

Akşehirlilerin kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Akkaya, şunları kaydetti:

"Hatta sıra konusunda ufak tefek tartışmalar da oldu. Bu tartışma aslında bizi heyecanlandırdı. Çünkü bu güzel bir hayır yapmak ve kan vermek için yapılan tartışmaydı. Koronavirüs salgını döneminde kan stoklarında bayağı bir azalma oldu. Bu stokları tamamlama adına iftar sonrası bütün il ve ilçelerimizde bu tür programlar yapılıyor. Bizde Akşehirliler olarak buna destek veriyoruz. İnşallah bu kanların bir hayat kurtarması ümidiyle tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Haziran ayı içerisinde inşallah tekrar Kızılay kan bağışı için şehrimize gelerek Anıt Meydanı'nda kan bağışı toplayacak. Buraya yetişemeyen tüm hemşehrilerimizi de Haziran ayında yapılacak kan bağışı için bekliyoruz."

Akkaya'ya Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ile bazı belediye meclis üyeleri ile müdürler eşlik etti.

Kaynak: AA