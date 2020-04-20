Aksaz'dan maske eleştirisi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya, Politika

Aksaz'dan maske eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, halkın maske ihtiyacının bir an önce karşılanması gerektiğini ifade etti.

20.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:34
Aksaz'dan maske eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, halkın maske ihtiyacının bir an önce karşılanması gerektiğini ifade etti.

Hastalığın en önemli korunma yönteminin maske kullanımını olduğunu kaydeden Şahbaz, "Tüm dünyada büyük bir ölümcül Pandemi oluşturan Korona virüsü ülkemizde de her gün binlerce insanımızı enfekte etmekte ve resmi rakamlarla yüzün üzerinde insanımızın da canına mal olmaktadır. Bu büyük insani krizden aylar öncesinde Çin'de ortaya çıktığında tüm dünya haberdar edilirken, iktidar yeterli önlemleri almayarak, halkımızı tehlikeye atmıştır. Korunma için 'Evde kal' çağrılarına halkımız olumlu yanıt vermiştir ve olabildiğince sosyal mesafeyi koruyarak evde kalmaktadır. Hastalığın en önemli korunma yöntemi maske kullanımıdır. Zorunlu hallerde evden çıkan vatandaşlarımız daha önce karaborsa bile olsa maske edinebiliyordu. Satışı yasaklanan ve önce PTT daha sonra da eczaneler aracılığıyla ücretsiz dağıtılacağı söylenen maskeler bir türlü halkımıza ulaştırılmamıştır. Korona virüs pandemisi öncesi tanesi otuz kuruştan serbestçe satılan cerrahi maskeler neden yok olmuştur? Her gün milyonlarca maskenin üretildiği ülkemizde bu maskeler nereye gitmektedir? Kimler tarafından satın alınarak halka ulaşımı engellenmektedir? Halkının ihtiyacını karşılayamazken diğer ülkelere yardım adı altında maske gönderdiğini ifade eden AK Parti iktidarı halkımızı çok büyük bir hayati tehdit altında bırakmaktadır. Sağlığımız ve insanlarımızın hayatı birinci önceliğimizdir. Halkımızın maske ihtiyacı bir an önce karşılanmalıdır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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