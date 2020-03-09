Aksaraylı üretici, maskeli ördek talebine yetişemiyor
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Macaristan, Aksaray, İncesu, Irak, Güncel

Aksaraylı üretici, maskeli ördek talebine yetişemiyor

Aksaray'ın İncesu köyünde 2014 yılında hobi olarak satın aldığı tavukların yanında verilen 7 kazla büyük bir çiftlik kuran Halis Katman, Macaristan'dan yumurtasını getirip çoğalttığı maskeli ördeklere gelen talebe cevap vermekte zorlanıyor.

09.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:22
Aksaraylı üretici, maskeli ördek talebine yetişemiyor

Aksaray'ın İncesu köyünde 2014 yılında hobi olarak satın aldığı tavukların yanında verilen 7 kazla büyük bir çiftlik kuran Halis Katman, Macaristan'dan yumurtasını getirip çoğalttığı maskeli ördeklere gelen talebe cevap vermekte zorlanıyor.

İstanbul'da bir döküm fabrikasında 23 yıl çalıştıktan sonra köyüne yerleşen ve kanatlı hayvan beslemeye başlayan Katman, 2017 yılında Macaristan'dan getirdiği yumurtalardan ürettiği maskeli ördekleri büyütmeye başladı.

Maskeli ördekler, kırmızı etinden dolayı başta Irak olmak üzere Orta Doğu ülkeleri ile Azerbaycan ve Türkmenistan'da çok tercih ediliyor.

Halis Katman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeli ördeklerin Türkiye'de "fıs fıs ördek" adıyla da tanındığını söyledi.

Ülkede siyah ve beyaz olarak iki çeşidinin yaygın olduğunu belirten Katman, şöyle konuştu:

"Avrupa'da ördek türlerini incelediğimde Macaristan, Sırbistan ve Almanya'da çikolata rengi ve mavi renkte olduklarını gördüm. 4 yıl önce getirmek istedim ama başaramadım. 3 yıl önce Macaristan'da bir üreticiyle görüştüm. Ondan tanesi 5 avrodan 300 yumurta aldım. Yumurtaları getirdim, makinede civcivleri çıktı. Şu anda çiftliğimde üretimini yapıyorum."

"Etinin kırmızı olmasıyla çok seviliyor"

Katman, ördeklerin yılda yaklaşık 2-3 kere kuluçkaya yattığını ve yumurtalardan 15-20 arasında yavru çıkardığını ifade etti.

Söz konusu ördeklerin et oranının çok yüksek olduğunu ve erkeklerinin 4 kilogram ağırlığa ulaşabildiğine dikkati çeken Katman, şöyle devam etti:

"Normal ördekler gibi ses çıkartmıyorlar. Etinin kırmızı olması nedeniyle çok seviliyor. Kanatlı dendiği zaman akla beyaz et gelir ancak maskeli ördeklerin eti tamamen kırmızı, çok da lezzetli. Ülkemize adaptasyonu çok güzel. Türkiye'nin her yerinde yetiştirilebilir. Çiftliğimdeki hayvanlara hem ülke içerisinden hem de yurt dışından talep çok. Bu ördeklerin fiyatı 300-500 lira arasında değişiyor. Ülkemizdeki siyah ve beyaz çeşitleri de 50-100 lira arasında satılıyor. Bu renkleri az bulunduğu için kıymetli."

"Geçen yıl ilk ihracatı yaptık"

Katman, kanatlı yetiştiriciliğinde geçen yıl ilk ihracatı yaptıklarını, Irak başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine yüklü miktarda hayvan gönderdiklerini bildirdi.

Talebin çok olduğunu ve yetişmekte zorlandığını anlatan Katman, şunları kaydetti:

"Çevremdeki üreticilerden toplayarak talepleri sağladık. Bu ördeklerimize Irak, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerden çok talep var. İnşallah oralara göndereceğiz. Yine hedefimiz ilk olarak Irak. İnşallah ülke ekonomimize güzel bir katkı yapacağız."

Kaynak: AA

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Manşet

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