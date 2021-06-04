Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'de Zeytindalı Harekat Bölgesi Başufan Üst Bölgesinde arazide emniyet görevi yürüttüğü esnada teröristlerin düzenlediği tanksavarlı saldırıda şehit düşen Aksaraylı Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın (24) cenazesi, Güzelyurt İlçesi Ihlara beldesinde toprağa verildi.

Suriye'de Zeytindalı Harekat Bölgesi Başufan Üst Bölgesinde arazide emniyet görevi yürüttüğü esnada teröristlerin düzenlediği tanksavarlı saldırıda şehit düşen Aksaraylı Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın (24) cenazesi, Güzelyurt İlçesi Ihlara beldesinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuşun cenazesi Hatay'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Nevşehir Havalimanı'na getirildi. Buradan alınan şehidin cenazesi konvoyla Aksaray'ın Güzeyurt ilçesi Ihlara beldesine getirildi. İlk olarak beldedeki baba evine getirilen şehit için helallik istendi. Beldedeki meydanda düzenlenen cenazeye Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Kadir Eğriboyun, şehidin yakınları, askeri erkan ve daire müdürleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Birten, babası Şenol ve kardeşleri tören esnasında gözyaşı dökerek ağıtlar yaktı. Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu ise Vali Aydoğdu ile birlikte şehit babası Şenol Sarılmaz'a başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi beldedeki mezarlıkta toprağa verildi. - AKSARAY

Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Aksaraylı şehit Sarılmaz dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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