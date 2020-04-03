Aksaraylı girişimci iş kadınlarından maske seferberliği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Aksaraylı girişimci iş kadınlarından maske seferberliği - Haberler
Türkiye, Aksaray, Güncel

Aksaraylı girişimci iş kadınlarından maske seferberliği

Aksaray Girişimci Kadınlar Derneği üyesi gelinlikçi kadınlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gönüllü olarak dikiş makinelerini bu kez tıbbi maske üretmek için çalıştırdı.

03.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:28
Aksaraylı girişimci iş kadınlarından maske seferberliği

Aksaray Girişimci Kadınlar Derneği üyesi gelinlikçi kadınlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gönüllü olarak dikiş makinelerini bu kez tıbbi maske üretmek için çalıştırdı.

Aksaray Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Hatice Şahin Eroğlu ve üyeler, salgınla mücadele kapsamında gelinlik atölyelerinde kendi imkanlarıyla gönüllü olarak maske ve tulum dikmek için harekete geçti.

Bu kapsamda iki atölyeyi kullanan üyeler, bir haftada diktikleri 1000 maske ve tulumu İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün dünyayla birlikte Türkiye'nin de çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu süreçte Aksaraylı iş kadınları olarak neler yapabileceklerini düşündüklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte iki gelinlik atölyemizde boş oturmanın bir faydasının olmayacağını düşündük. Kendimizin de güvenlik tedbirlerini almak suretiyle sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara destek olmak için maske ve tulum üretimine başladık. Dernek üyesi arkadaşlarımızın canı gönülden çalışmalarıyla, bizler de zaman zaman gelip yardım ederek, sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza destek oluyoruz."

Eroğlu, Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu, halkı için elinden ne geliyorsa onu yaptığını vurguladı.

Vatandaşlar olarak her şeyi devletten beklemeden karınca kararınca devlete destekte bulunulması gerektiğini anlatan Eroğlu, "Sivil toplum kuruluşlarının kuruluş amacı budur zaten. Bizler de bu konuda duyarsız kalmadık. Epeydir devletimiz, deprem gibi felaketlerle karşı karşıya kaldı. Sadece para kazanmakla iş kadını olunmuyor. Toplumsal olaylara duyarlı olmak ve devletinin yanında olunması gerekiyor. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımlarda bulunuyoruz." diye konuştu.

"1000 maske ve tulumu dikerek teslim ettik"

Atölye sahibi Nevin Aydın ise yeni tip koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesiyle birlikte dernek olarak bir araya geldiklerini aktardı.

Vatandaşlara nasıl hizmet edeceklerini düşündüklerini ve atölyelerini maske ve tulum dikim yerine dönüştürdüklerini kaydeden Aydın, "Burada arkadaşlarımızla gönüllü olarak her gün gelip maske ve tulumlar dikmeye çalışıyoruz. Biten ürünlerimizi İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ediyoruz. Onlar da steril ederek kullanmaya başlıyor. Geçen hafta başladık dikmeye. 1000 maske ve tulumu dikerek teslim ettik. Halen çalışmalarımız devam ediyor, bu sayımızı da yavaş yavaş artıracağız." ifadelerini kullandı.

Atölye sahibi Filiz Duran da bu zor süreçte ülkenin yanında olmak istediğini, maske dikerek yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.

Talep ve istek oldukça da yapacaklarını vurgulayan Duran, 600 maske dikip teslim ettiklerini hala da dikmeye devam etiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Yaşar Serdar Ortaç Nurgül Yeşilçay
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Aksaraylı girişimci iş kadınlarından maske seferberliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 11:30:40. #1.15#
title