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Koronavirüs, Aksaray, Ekonomi

Aksaraylı çiftçiler, üretime devam ediyor

AKSARAY'da koronavirüs salgınına karşın çalışmalarını aralıksız sürdüren çiftçiler, kentin en büyük geçim kaynaklardan birisi olan çerezlik ay çekirdeği, patates ve şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturdu.

16.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:15
Aksaraylı çiftçiler, üretime devam ediyor

AKSARAY'da koronavirüs salgınına karşın çalışmalarını aralıksız sürdüren çiftçiler, kentin en büyük geçim kaynaklardan birisi olan çerezlik ay çekirdeği, patates ve şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturdu. Çiftçilerin çalışmaları sırasında, salgına karşı önlem aldıkları görüldü.

Koronvirüs salgını nedeniyle birçok sektörde çalışmalarda kısıtlamaya gidilerken, tarım sektöründe çalışmalar aralıksız sürüyor. Kazıcık köyünde traktörüne binen çiftçiler, önce arazileri ekim yapılır hale getirdi, ardından ise geçim kaynakları olan ay çekirdeği, patates ve şeker pancarı ekimine başladı. Çiftçilerin maske takıp, sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Aksaray'da 390 bin dekar ekilebilir alanın olduğunu belirtti. Çiftçilerin tarlalarında çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ifade eden Saklav, şunları söyledi: "Şehrimizin ekilebilir alanlarında şeker pancarı, ay çekirdeği ve patates tohumları tarlalarla buluşuyor. İlk hasadımız da sarımsakta olacak, daha sonra arpa olarak devam edecek. Şu an için Aksaray'da tarımsal üretim aralıksız devam ediyor. Çiftçilerimiz tarlalarında ekim ve dikim işlerine devam ediyor. Kentte her hangi bir gıda maddesinin temininde, arzında ve pazarlamasında sıkıntı yok. Bizler de sahadayız, çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçilerimiz üretiyor, bizler de onlara destek veriyoruz. Gıda denetimlerimiz de aralıksız devam ediyor. Şu anda şehrimizdeki bütün gıda işletmelerini denetledik. Uyarıyoruz, rehberlik eğitimleri veriyoruz, böylelikle koronavirüs tedbirlerimizi almış oluyoruz. Çok şükür şu ana kadar ilimizde herhangi bir sıkıntımız yok."

Çiftçilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, "Koronavirüs hem dünya üzerinde, hem de ülkemiz üzerinde ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Biz çiftçiler olarak üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizin yanında olacağız. Şehrimizde yaşayan insanları doyurmaya devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

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