Aksaraylı çiftçiler, koronavirüse rağmen üretime devam ediyor
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Aksaraylı çiftçiler, koronavirüse rağmen üretime devam ediyor

Aksaraylı çiftçiler, koronavirüse rağmen üretime devam ediyor
03.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:54

TÜRKİYE'nin önemli tarım merkezlerinden olan, nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Aksaray'da tarımsal üretim koronavirüs tedbirleriyle aralıksız sürüyor.

TÜRKİYE'nin önemli tarım merkezlerinden olan, nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Aksaray'da tarımsal üretim koronavirüs tedbirleriyle aralıksız sürüyor. 390 bin hektar tarım arazisinin tamamında ekim işlemi başlatıldı.

Kent genelinde yaklaşık 13 bin dekar alanda ekili olan sarımsak tarlalarında çalışan üreticiler, hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat ediyor. Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli'nin talimatları doğrultusunda kentte ekilmedik bir karış toprak bırakmayacaklarını söyledi. Kent genelinde 390 bin hektar arazinin hepsini ekmeye başladıklarını anlatan Saklav, şunları söyledi:

"Çok şükür bu sıkıntılı döneme rağmen tarımsal üretim Aksaray'da devam ediyor. Çiftçilerimiz tarlalarını boş bırakmıyor, ekim ve dikim işlerine devam ediyor. Aynı zamanda bizde Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerimize destek veriyoruz. Aksaray olarak sarımsak üretiminde Türkiye'de 4'üncü sıradayız. İnşallah ilk sıraya çıkmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimiz üretiyor, ülkemiz kazanıyor. Bu hafta da ilimizde yağışlı geçecek, rahmet yağacak. Bu çiftçilerimiz için çok iyi bir haber. Bu yağan yağmurların üretime çok katkısı olacak. Hem üretimi artıracak hem de çiftçilerimiz bu şekilde verimi yüksek ürünler elde edecekler. Çiftçilerimize üretime devam ettikleri için teşekkür ediyorum."'200 TON SARIMSAĞIMI DAĞITABİLİRİM'

Acıpınar köyünde sarımsak üreticisi Aydın Öngün, Aksaraylı çiftçiler olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli'nin talimatları doğrultusunda üretime devam ettiklerini söyledi. Organik tarım yaptıklarını ve sarımsak ürettiklerini anlatan Öngün, "Çiftçiler olarak bizler de taşın altına elimizi sokuyoruz. Şu anda tarlamızda çapa yapıldı. Sulamaya devam ediyoruz. 45 güne yakın söküm işlerine başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan için 200 ton sarımsağı dağıtabilirim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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