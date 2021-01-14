Aksaray Ziraat Odası Başkanı Koçak: 'Beyaz altın' yağıyor
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Aksaray Ziraat Odası Başkanı Koçak: 'Beyaz altın' yağıyor

14.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:14
Aksaray Ziraat Odası Başkanı Koçak: 'Beyaz altın' yağıyor

AKSARAY'da mevsimin ilk kar yağışı, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

AKSARAY'da mevsimin ilk kar yağışı, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kuraklığın, etkisini ciddi derecede hissettirdiğini belirten Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Bugüne kadar Aksaray'da ciddi kuraklık vardı. Allah'a binlerce kez şükür olsun; bugün ilk önce iyi bir yağmur yağdı. Şu an da 'beyaz altın'ımız yağıyor" dedi. 

Yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kuraklık tehlikesi başlamıştı. Özellikle çiftçiler, kuraklıktan en çok etkilenen kişiler olurken, kentte dün itibarıyla başlayan yağışlar, sevindirdi. 

Kar yağışını 'beyaz altın' olarak nitelendiren Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Kara kışın içeresindeyiz. Bugüne kadar Aksaray'da ciddi şekilde kuraklık vardı. Allah'a binlerce kez şükür olsun. Bugün ilk önce iyi bir yağmur yağdı. Şu an da 'beyaz altın'ımız yağıyor. İnşallah 1 hafta böyle devam ederse Aksaray ve İç Anadolu Bölgesi'nde ciddi şekilde kuraklığı önler, diye düşünüyorum. Aksaray İç Anadolu Bölgesi'nin en kurak illerinden biridir. Barajlarımızda su seviyesinin ciddi oranda düştüğünü tüm Türkiye'de görüyoruz. Aksaray'da da durum aynı şekilde. Barajımızda kuraklık çanları çalıyordu. Şükür, bu 'beyaz altın'ımız, bizi umutlandırdı. Ülkemizin ve çiftçilerimizin yüzü güldü" diye konuştu.

 


Aksaray Ziraat Odası Başkanı Koçak: 'Beyaz altın' yağıyor
Aksaray Ziraat Odası Başkanı Koçak: 'Beyaz altın' yağıyor
Aksaray Ziraat Odası Başkanı Koçak: 'Beyaz altın' yağıyor
Aksaray Ziraat Odası Başkanı Koçak: 'Beyaz altın' yağıyor
Aksaray Ziraat Odası Başkanı Koçak: 'Beyaz altın' yağıyor
Aksaray Ziraat Odası Başkanı Koçak: 'Beyaz altın' yağıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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