Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı
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Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı

06.02.2021 13:44 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:48
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı

AKSARAY Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, cadde ve kaldırımları köpüklü suyla yıkadı.

AKSARAY Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, cadde ve kaldırımları köpüklü suyla yıkadı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi ekipleri, kent merkezinde genel temizlik yaptı. Temizlik işleri ekipleri, kısıtlamanın ilk günü halkın yoğun olarak bulunduğu noktaları köpüklü suyla yıkayarak, dezenfekte etti. Bankalar Caddesi'nde başlanan çalışmalara, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devam edildi. Çarşı bölgesinde iş yeri, ATM ve çöp konteyneri önleri özel ekipler tarafından dezenfekte edilirken, cadde ve kaldırımlar da köpüklü suyla yıkandı.


Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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