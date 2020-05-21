AKSARAY Yedikleri yemekten zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı Yedikleri yemekten zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldıAKSARAY'da çiftliklerde ve tarlalarda gündelik işlerde çalışan 4 kişi dün akşam yedikleri yemekten zehirlenmeleri üzerine bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Yedikleri yemekten zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

AKSARAY'da çiftliklerde ve tarlalarda gündelik işlerde çalışan 4 kişi dün akşam yedikleri yemekten zehirlenmeleri üzerine bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'te oturan Seyfettin Demir (45), Haşim Demir (50), Ali Demir (30) ve Hasan Demir (38) 15 gün önce tarla ve çiftliklerde çalışmak için Aksaray'a geldi. Dün akşamda Ağaçören ilçesi Avşar köyünde minibüslerinde yemek yapıp yedi. Sabah kalktıklarında bir çiftlikteki koyunları kırkmaya başlayan işçilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Akşam yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphelenilen 4 işçi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yemeği kendilerinin yaptığını belirten Haşim Demir, "Minibüsümüz Avşar köyünde arıza yaptı. Bizde aracımızda tavuk yemeği yapıp yedik. Sabah ise ağıla gidip koyun kırkımına başladık. Sonra yediğimiz yemekten zehirlendik.? diye konuştu.

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Kaynak: DHA