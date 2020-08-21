AKSARAY Yaralı flamingo, tedavi altına alındı Yaralı flamingo, tedavi altına alındıAKSARAY'ın Eskil ilçesinde boş arazide köylülerin bulduğu kanadından yaralı flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralı flamingo, tedavi altına alındı

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde boş arazide köylülerin bulduğu kanadından yaralı flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Eskil ilçesinde köylüler, boş bir arazide bir flamingonun yaralı olduğunu uçamadığını fark etti. Ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, elektrik hattı kablolarına çarpması sonucu yaralandığı üzerinde durulan flamingoyu tedavi için Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirdi. Tedavi altına alınan flamingonun kanadındaki yaralı bölümleri dikiş atıldı.

Flamingonun 6 aylık olduğunu belirten üniversitenin araştırma görevlisi Nihan Eroğlu, "6 aylık flamingomuz Aksaray Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü tarafından getirildi. Tedavisini Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde gerçekleştirdik. İyileştikten sonra tekrardan doğaya salınacak. "dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde görevli Habip Çetinkaya ise "Bir vatandaşımızın ihbarı üzerine geldik. Yaralı bir flamingo bulduğunu söyledi. Bizde Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirdik. Ufak bir operasyon geçirdi ve sarıldı.1-2 hafta boyunca biz bakacağız daha sonra kendi evi olan Tuz Gölü'ne bırakacağız.? diye konuştu.

Kaynak: DHA