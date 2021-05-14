AKSARAY YAKINININ CENAZE TÖRENİNE GİDERKEN OTOMOBİLİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
İSTANBUL'dan Hatay'a yakınının cenazesine giden Umut Ezer'in (28) kullandığı otomobil, Aksaray'da seyir halinde iken motor kısmından alev aldı.
İSTANBUL'dan Hatay'a yakınının cenazesine giden Umut Ezer'in (28) kullandığı otomobil, Aksaray'da seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Ezer, otomobili park edip kurtulurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Hatay'a yakınının cenazesine giden Umut Ezer yönetimindeki 34 BC 7496 plakalı otomobil, motor kısmından çıkan dumanların ardından alevler içerisinde kaldı. Alevleri fark eden Ezer, aracını yolun sağına park edip, özel eşyalarını alarak otomobilden çıktı. İtfaiyeye haber veren sürücü yangını müdahalede bulundu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Otomobilinin yanmasını üzüntü içinde izleyen Umut Ezer, "Aracımın motor kısmı seyir halinde iken yandı. İstanbul'dan Hatay'a cenazeye gidiyordum. Eşyaları dışarı çıkardım. Müdahale ettim fakat söndüremedim" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı