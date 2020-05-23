Aksaray Valisi Mantı'dan Ramazan Bayramı mesajı Aksaray Valisi Ali Mantı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksaray Valisi Ali Mantı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mantı, mesajında, rahmet ve bereket ayı ramazanı uğurlamanın hüznünü bayrama kavuşmanın huzur, mutluluk ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Milletin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kardeşlik ve dostlukların en sıcak şekilde hissedilmesine vesile teşkil eden bayramların, milli ve dini duyguların en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Mantı, şunları kaydetti:

"Bu müstesna günlerde, örf ve adetlerimizi yaşatarak, aile büyüklerimize, akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaş ve dostlarımıza hürmet ve muhabbetimizi uzaktan da olsa gösterelim. Muhtaç ve kimsesizlere yardım eli uzatarak, dualarını alalım. Milli ve manevi değerlerin doruk noktasına ulaştığı bu özel ve anlamlı günleri fırsat bilerek birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermemiz gerektiğini asla unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, değerli Aksaraylı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA