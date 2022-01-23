Aksaray Valisi: Mahsur kalan bin yolcumuzu yurtlarda misafir ettik

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı. Terminalde beklemek zorunda kalan yolcular, Aksaray Valiliği'nin girişimi ile yurtlarda misafir edildi. Vali Hamza Aydoğdu, Konya kara yolu dışında tüm yolların ulaşıma açıldığını ve mahsur kalan yolcuları kentten uğurladıklarını belirtti.

İstanbul'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü şoförü Eyüp Özkaya "En son 2015 yılında böyle bir kar görmüştük. Bugün yolda ağır ilerliyoruz. Biraz yolcularımızı gecikmeli ulaştıracağız" diye konuştu. Başka bir otobüs şoförü Ali Yılmaz da "Otomobil ve TIR şoförleri, bu havada kesinlikle yola çıkmamalı. Yolda aşırı kar ve tipi var" ifadelerini kullandı. Aksaray- Nevşehir kara yolunda da 2 yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda şarampole devrildi. İki otobüste yaralanan toplam 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.