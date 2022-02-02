Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Sarıyahşi ilçesini ziyaret etti
AA, Adem Koçak - Güncel
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Sarıyahşi ilçesine ziyarette bulundu.
SARIYAHŞİ, AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Sarıyahşi ilçesine ziyarette bulundu.
Vali Aydoğdu, karla mücadele çalışmalarını incelemek üzere Sarıyahşi ilçesini ziyaret etti.
Sarıyahşi Kaymakamı Murat Karnap, Belediye Başkanı Fatih Ünsal ve köy muhtarları ile görüşen Aydoğdu, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Aydoğdu, yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının görüldüğünü yüksek kesimlerde kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğunu söyledi.
Aydoğdu ve beraberindekiler program sonunda "En İyi Pekmezli Kar Tatlısı Yarışmasına" katıldı.
AA / Adem Koçak - Güncel