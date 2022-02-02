Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Sarıyahşi ilçesini ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Sarıyahşi ilçesini ziyaret etti

AA, Adem Koçak - Güncel
 - Güncelleme:
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Sarıyahşi ilçesini ziyaret etti

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Sarıyahşi ilçesine ziyarette bulundu.

SARIYAHŞİ, AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Sarıyahşi ilçesine ziyarette bulundu.

Vali Aydoğdu, karla mücadele çalışmalarını incelemek üzere Sarıyahşi ilçesini ziyaret etti.

Sarıyahşi Kaymakamı Murat Karnap, Belediye Başkanı Fatih Ünsal ve köy muhtarları ile görüşen Aydoğdu, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydoğdu, yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının görüldüğünü yüksek kesimlerde kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğunu söyledi.

Aydoğdu ve beraberindekiler program sonunda "En İyi Pekmezli Kar Tatlısı Yarışmasına" katıldı.

AA / Adem Koçak - Güncel

Hamza Aydoğdu, Sarıyahşi, Aksaray, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title