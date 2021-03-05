Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kimdir? Hamza Aydoğdu hayatı ve biyografisi!

Koronavirüs tedbirlerini sıkı tutan valilerden olarak sık sık adından bahsettiren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kimdir? Hamza Aydoğdu hayatı ve biyografisi!

AKSARAY VALİSİ HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

1975 yılında Bitlis/Ahlat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te, yüksek öğrenimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde "Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'ın Eserlerinde Yabancılaşma" konulu çalışmasıyla, Doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Eserlerinde Eğitim Değerleri" isimli çalışması ile tamamladı.

Çalışma hayatına Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak başlayan Aydoğdu, sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 09.06.2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aksaray Valisi olarak atanan Aydoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.