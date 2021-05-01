Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ilçelerde Kovid-19 denetimine katıldı
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ilçelerde Kovid-19 denetimine katıldı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ilçelerde Kovid-19 denetimine katıldı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ilçelerde uygulanan denetimleri inceledi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ilçelerde uygulanan denetimleri inceledi.

Vali Aydoğdu beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile Eskil, Sultanhanı, Güzelyurt, Gülağaç, Ağaçören ve Sarıyahşi ilçelerinde denetimleri inceledi.

Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin tam kapanma sürecine girdiğini hatırlattı.

Kent merkezinden başlayarak bütün ilçeleri gezdiklerini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Tam kapanma ile ilgili kuralara uyulup uyulmadığını beraber takip ediyoruz. İnsanlarımız kurallara uyuyor. Zaten bizim de rakamlarımız ciddi anlamda aşağıya doğru düşmeye başladı. Tek temennimiz şu, çocuklarımız çok uzun süre okuldan ayrı kaldı, küçük esnafımızda ciddi sıkıntılar yaşıyor, bu pandemi belasından biran önce kurtulup okullarımızın açılması, esnafımızın da helal kazancına kavuşması. Bu sebeple hepimiz üzerimize düşen fedakarlığı yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda çok hassas. Kurallara uyan ve hassasiyet gösteren bütün Aksaraylı hemşerilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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