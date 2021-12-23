Aksaray'da öğrencisini darp edip açığa alınan öğretmen hakkında ilk açıklama

AKSARAY (AA) - Vali Aydoğdu, Aksaray Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tip1 Diyabetli Çocukların Sağlıklı Yaşan Projesi" protokol imza töreni öncesinde yaptığı açıklamada, medyaya, olmasını hiç istemedikleri bir olayın görüntülerinin yansıdığını söyledi.

AİLEMİZİN VE ÇOCUĞUMUZUN YANINDA YER ALDIK

Görüntüleri izlemekte zorlandığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

ÖĞRETMENİMİZ DERSLERDEN EL ÇEKTİRİLMİŞTİR

Eğitim camiasının 980 bin öğretmeniyle Türk bayrağının dalgalandığı her yerde fedakarca görev yaptığına dikkati çeken Aydoğdu, şunları kaydetti: "Bu münferit olaydan hareketle tüm eğitim camiasına ve öğretmenlerimizi zan altında bırakmamak gerekiyor. Her şey süreç olarak işliyor. Öğretmenimiz derslerden el çektirilmiştir. Hemen 2 milli eğitim müfettişi olayla ilgili görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz soruşturmasını inşallah pazartesi günü tamamlayacak. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, olayın olduğu andan itibaren süreçlerin tamamında bilgilendirildi, olayı yakinen takip etmiştir. Ailemize de Milli Eğitim Bakanımız geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendisine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah çocuğumuz gerekli desteği aldıktan sonra okulunda eğitim ve öğretimine devam edecektir. Bizim temennimiz bir daha böyle olayların, bu güzel şehrimizde yaşanmaması. Tekrar ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz. Soruşturma bitmediği için öğretmenle ilgili bir şeyler söylemek istemiyorum. Bu öğretmenimizin davranışı, hiçbirimizin tasvip etmediği bir davranış şekli. Sonuç inşallah pazartesi açıklanmış olacak. Bu çıkacak sonuçtan kamuoyunun tatmin olacağını düşünüyorum."

AA - Son Dakika Haberleri

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