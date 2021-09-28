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Aksaray Valisi Aydoğdu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray Valisi Aydoğdu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi.

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen programda Vali Aydoğdu, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Aydoğdu, yaptığı konuşmada, Aksaray'da göreve başladığı günden buyana yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi.

Kentte turizmden tarıma her alanda yoğun çalışmalar olduğunu anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Aksaray potansiyelini aşan bir il olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Aksaray 6-7 yıl gibi kısa bir süre içerisinde büyükşehir olacak. Bunu ben değil veriler söylüyor. Organize sanayi bölgemizde parseller bitmek üzere. Yakında yeni gelişmeler olacak yeni yatırımcılar şehrimize yatırım yapacak. Aksaray sanayi anlamında çok gelişmiş bir kent. Tarım anlamında da Türkiye'nin önemli kentlerinden biriyiz. Pandemi dönemi bir kez daha bizlere gösterdi ki tarım çok önemli. Aksaray tarım alanında Türkiye'de önemli noktada. Daha iyi nasıl oluruz anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Aksaray'ın kültürel değerleri tanıtma konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Ihlara Vadisi, Hasan Dağı, Narlı Göl ve diğer turizm bölgeleri için yoğun mesai harcıyoruz. Narlı Göl'ün yarısı bizim yarısı ise Niğde'nin biz kendi bölgemize seyir terası ve misafir karşılama alanı yapıyoruz. Hasan Dağı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Aksaray'ın tanıtıma çok ihtiyacı var. Eskil'in yoğurdu var ancak kimse bilmiyor. Ortaköy'de peynirimiz var her yere burada peynir gidiyor ancak Aksaray'dan geldiğini bilmiyor. Bunları en kısa süre içinde tanıtarak Aksaray'a en büyük yatırımı yapmak istiyoruz. "

Aydoğdu, Aksaray gibi potansiyeli olan çok az şehrin olduğunu bu potansiyeli daha yukarıya çekmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Aksaray'ın güzelliklerini tanıtmak gibi bir misyona sahip olduklarını anlatan Aydoğdu, "Aksaray'ın tanıtımı için her yerde uğraşıyoruz. Küçük dokunuşlarla büyük işler başaracağımıza inancımız tam. Biz sadece işimizle meşgul oluyoruz. Bizler Aksaray'da birlik ve beraberi oluşturduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aksaray Valisi Aydoğdu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi - Haberler
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