Aksaray Valisi Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer dizi ve film setlerini ziyaret etti Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte çekimleri devam eden "Celaleddin Harzemşah" dizisi ile "Komutan" filmlerinin setini ziyaret etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte çekimleri devam eden "Celaleddin Harzemşah" dizisi ile "Komutan" filmlerinin setini ziyaret etti.

Aydoğdu ile Dinçer yapımcı ve oyuncularla görüşerek çekimler hakkında bilgi aldı.

Aydoğdu, gazetecilere, Aksaray'ın film ve dizi çekimlerine çok müsait bir doğal yapısının olduğunu söyledi.

Dizi ve filmlere her zaman kapılarının açık olduğunu belirten Aydoğdu, "Şehrimiz tarihi ve kültürel değerleri filmlerin cazibe merkezi haline geldi. Setleri ziyaret ettik. Arkadaşlardan gerekli bilgileri aldık. Onlara başarılar diledik. Çok zahmetli bir iş çıkartıyorlar. Tarihimiz için bu gibi dizi ve filmler çok önemli." diye konuştu.

Dinçer ise yapımcı ve oyuncularla görüştüklerini emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA